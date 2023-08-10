Число погибших при обстреле Брянской области увеличилось

Стало известно, что число погибших во время обстрела со стороны Украины села Чаусы в Брянской области 10 августа увеличилось.

Об этом в своем официальном канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он уточнил, что еще один житель скончался в результате полученных ранений. Ранее мы рассказывали, что другой мужчина умер на месте происшествия.

В итоге, жертвами украинского террора стали двое. Еще два человека – женщина с мужчиной – оставлены с травмами в больницу, где им оказывают помощь.