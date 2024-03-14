Число погибших уже двое: СМИ назвали причины крушения Ми-8 под Магаданом

Общество

Фото: [rostec.ru]

Ранее мы сообщали. что рано утром в ходе авиакатастрофы вертолета Ми-8 с 20 рабочими минимум один человек погиб, есть пострадавшие. Предварительно, вертолет упал в районе Кварцевой горы.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы Магаданской области, погибших двое, многие числятся пострадавшими.

«Два человека погибли. Информация о судьбе остальных пассажиров пока неизвестна», — передает сообщение экстренных служб «Интерфакс».

По данным информационного агентства, предварительными причинами авиакатастрофы называются ошибка пилотирования в сложных погодных условиях и техническая неисправность воздушного судна.

Сейчас на месте трагедии работают экстренные службы.

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