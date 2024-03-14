Число погибших уже двое: СМИ назвали причины крушения Ми-8 под Магаданом
Фото: [rostec.ru]
Ранее мы сообщали. что рано утром в ходе авиакатастрофы вертолета Ми-8 с 20 рабочими минимум один человек погиб, есть пострадавшие. Предварительно, вертолет упал в районе Кварцевой горы.
Как передает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы Магаданской области, погибших двое, многие числятся пострадавшими.
«Два человека погибли. Информация о судьбе остальных пассажиров пока неизвестна», — передает сообщение экстренных служб «Интерфакс».
По данным информационного агентства, предварительными причинами авиакатастрофы называются ошибка пилотирования в сложных погодных условиях и техническая неисправность воздушного судна.
Сейчас на месте трагедии работают экстренные службы.