Число погибших в результате атаки на Израиль выросло до трех, более 70 пострадали

В результате нападения на Израиль число жертв увеличилось до трех человек. Более 70 человек были ранены, как сообщают иностранные средства массовой информации.

При этом официальных данных по погибшим и раненым в результате атаки Ирана на израильские города пока не поступало.

Также сообщается, что в результате иранского ракетного удара, нанесенного по комплексу Кирия, который является важным объектом в центре Тель-Авива и используется Армией обороны Израиля, Министерством обороны и другими государственными структурами, одно из зданий на территории комплекса получило повреждения.

Армия обороны Израиля сообщила, что за последний час иранские военные выпустили десятки ракет по территории страны.

По информации из иранских источников, атаки были направлены, в частности, на военные цели в Ашдоде, Тель-Авиве, Хайфе и Беэр-Шеве.