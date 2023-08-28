Число пользователей портала госуслуг Подмосковья выросло еще почти на тридцать тысяч

Общество

Фото: [Unsplash]

На прошлой неделе на портале госуслуг Подмосковья зарегистрировались почти 27 тысяч пользователей, что на 20% выше, чем на предыдущей неделе. Об этом сообщили в областном Министерстве госуправления, информационных технологий и связи.

Большинство пользователей (более 96%) при этом имеют подтвержденную учетную запись ЕСИА, уточнили в министерстве. Она позволяет жителям региона пользоваться всеми государственными услугами и сервисами. Напомним, что доступ к региональному порталу открыт круглосуточно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о поддержке многодетных семей накануне учебного года.

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