Число пользователей портала госуслуг Подмосковья выросло еще почти на тридцать тысяч
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На прошлой неделе на портале госуслуг Подмосковья зарегистрировались почти 27 тысяч пользователей, что на 20% выше, чем на предыдущей неделе. Об этом сообщили в областном Министерстве госуправления, информационных технологий и связи.
Большинство пользователей (более 96%) при этом имеют подтвержденную учетную запись ЕСИА, уточнили в министерстве. Она позволяет жителям региона пользоваться всеми государственными услугами и сервисами. Напомним, что доступ к региональному порталу открыт круглосуточно.
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