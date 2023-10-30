Число пострадавших от беспорядков в аэропорту Махачкалы увеличилось до 20 человек, состояние двоих тяжелое

Минздрав Дагестана обновил данные по пострадавшим в ходе воскресных беспорядков в махачкалинском аэропорту Уйташ. Ранее сообщалось о шести силовиках и четырех гражданских, получивших ранения.

Напомним, в воскресенье, 29 октября, в аэропорт Махачкалы после извещения о том, что туда прибывает авиарейс из Израиля, проникла толпа мужчин. Митингующие заблокировали терминал. На место были вызваны подразделения спецназа.

Как сообщили в дагестанском Минздраве, к настоящему времени известно о 20 пострадавших. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Сейчас за их жизнь борются медики.

«Пострадавшие средней степени тяжести и тяжелые есть как среди полицейских, так и среди гражданских лиц. Двое человек в крайне тяжелом состоянии», – сообщили в Минздраве Дагестана.

Там добавили, что 10 пострадавших госпитализированы и находятся в стационарах республики, остальные отправлены домой на амбулаторное лечение.