Число пострадавших от отравления сидром в Самарской области выросло до 10

Число отравившихся сидром в Самарской области выросло до 10, сообщили РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения региона. Ранее агентство сообщило, что количество отравившихся в области увеличилось с семи до девяти.

Ранее сообщалось о семи погибших в области от отравления суррогатным напитком.

5 июня в разных регионах России в местные больницы начали поступать граждане с симптомами отравления, некоторые жители в последствии скончались.

Отмечалось, что случаи отравления зафиксированы впервые в Ульяновской области. Позже информация об отравившихся поступила из Самарской, Нижегородской и Пензенской областях, а также в Удмуртии.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту массового отравления в регионах.

Позже выяснилось, что при изготовлении напитка марки «Мистер Сидр» использовался метиловый спирт (при изготовлении алкогольной продукции используется этиловый спирт). Следователи выяснили, что метанол попал в производство в результате нелегальных действий.

Два гражданина РФ похитили метиловый спирт со склада МВД Самарской области при содействии сотрудника полиции. Позже вещество было продано предпринимателю, который занимался производством сидра. Практически всех участников преступления арестовали.