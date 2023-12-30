Число пострадавших при обстреле ВСУ Белгородской области выросло до четырех, среди них 10-летний ребенок

Обновленные данные по пострадавших от недавней вражеской бомбардировки сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Глава региона добавил, что в результате ракетного обстрела частично разрушены не менее 10 частных домов. Также повреждена система водообеспечения Белгорода. Сейчас ремонтом занимаются городские экстренные службы.

«Один мужчина погиб в результате попадания снаряда в частный дом. Четверо раненых, среди них десятилетний ребенок», - проинформировал Гладков.

Ранее сообщалось, что ПВО уничтожила 13 реактивных снарядов ВСУ над Белгородской областью.