Число просмотров кино у жителей РФ возрастает в летний период почти на 20%
Фото: [©Максим Блинов/РИА Новости]
В летний сезон жители нашей страны почти на 20% больше времени уделяют просмотру кино. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на данные онлайн-кинотеатра KION.
Уточняется, что причиной такого роста просмотров является больший объем времяпрепровождения за городом, в дороге или на отдыхе.
Отмечается, что летом наблюдается рост просмотров с мобильных устройств.
Добавляется, что наиболее популярные киноленты в текущий сезон — это турецкая драма «Черн6ая любовь», российская мелодрама «Тест на беременность» и отечественная комедия «Непослушник-2».