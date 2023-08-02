Число просмотров кино у жителей РФ возрастает в летний период почти на 20%

В летний сезон жители нашей страны почти на 20% больше времени уделяют просмотру кино. Об этом сообщает « Вечерняя Москва » со ссылкой на данные онлайн-кинотеатра KION.

Уточняется, что причиной такого роста просмотров является больший объем времяпрепровождения за городом, в дороге или на отдыхе.

Отмечается, что летом наблюдается рост просмотров с мобильных устройств.

Добавляется, что наиболее популярные киноленты в текущий сезон — это турецкая драма «Черн6ая любовь», российская мелодрама «Тест на беременность» и отечественная комедия «Непослушник-2».