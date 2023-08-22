Число работников на грани увольнения сократилось в Подмосковье почти в пять раз по сравнению с прошлым годом и сейчас составляет около двух тысяч человек. Об этом сообщили в Минсоцразвития региона.

«Благодаря стабильной ситуации на рынке труда и поддержке работодателей, нам удалось увеличить число работников, которым не грозит увольнение или сокращение рабочего дня», - сказала глава ведомства Людмила Болатаева.

По ее словам, с января текущего года в режим полной занятости в регионе вернулись две с половиной тысячи работников. Со следующего месяца на полную рабочую неделю перейдут еще около тысячи человек.

Жители, работающие неполное время, находящиеся в простое или под сокращением, могут пройти бесплатное переобучение в рамках нацпроекта «Демография». Подать заявку можно на сайте «Работа в России».