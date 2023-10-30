Число раненых силовиков в аэропорту Махачкалы увеличилось до четырех, беспорядки не утихают

Как передает Baza, все пострадавшие полицейские ранены брошенными разъяренной толпой прилетевшими камнями. Одному из силовиков во время разгона беспорядков попали камнем в лоб. У остальных травма живота, сотрясения мозга и множественные ушибы по всему телу.

Также сообщается, что во время беспорядков в аэропорту Махачкалы пострадали двое гражданских. Все пострадавшие доставлены в ближайшие клиники, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

«Информация о погибших полицейских в аэропорту Махачкалы, ранее распространенная одним из Телеграм-каналов, — по-прежнему фейк», - приводится в публикации.

Напомним, в воскресенье, 29 октября, в махачкалинский аэропорт проникла толпа мужчин после извещения о том, что туда прибывает авиарейс из Израиля. Митингующие заблокировали терминал. На место были вызваны подразделения спецназа.

Протестующие в аэропорту Махачкалы продолжают забрасывать силовиков камнями и не собираются расходиться. Как сообщается в соцсетях, в ходе столкновений толпы с полицией один из силовиков получил ранение: булыжник попал полицейскому в голову.