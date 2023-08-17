Число самозанятых в РФ превысило 8 миллионов человек

Более 8 миллионов россиян зарегистрированы в качестве самозанятых. Их суммарный доход превысил 2,5 трлн рублей. Об этом сообщили в ФНС РФ, передает издание РИА Новости .

В ФНС сообщили, что статус самозанятых оформлен уже у 8,1 миллионов жителей страны. Там также рассказали, что было сформирована почти полтора миллиарда чеков, в среднем, на сумму 1772 рубля.

Особенность статуса самозанятого в том, что налогоплательщик может взаимодействовать с ФНС дистанционно, с помощью мобильного приложения. Оформить статус можно у партнеров проекта или на «Госуслугах». Согласно данным ФНС, более 70% самозанятых встали на учет с помощью приложения. Почти четверть – через организаций-партнеров, и только 5% воспользовались «Госуслугами».

Такой способ уплаты налогов пользуется популярностью не только среди жителей РФ. Более 100 тысяч жителей Киргизии так же оформили самозанятость. В Белоруссии их число превысило 23 тысячи, а в Армении и Казахстане самозанятых более, чем по 10 тысяч.

В ФНС также сообщили, что большая часть самозанятых раньше не могли зарегистрировать свой доход правильно.