Число сдаваемых в аренду квартир в Москве достигло минимума

Число сдаваемых в аренду квартир в Москве достигло исторического минимума после падения в сентябре, случившегося из-за ажиотажного спроса. Об этом сообщило издание РИА Недвижимость .

Они отметили, что рост спроса в 2023 году начался раньше, и пришелся на июнь, хотя обычно происходит в августе. Причиной для этого стал переток аудитории из смежных сегментов и частичное возвращение релокантов, сообщили эксперты.

Аналитики также отметили, что в 2023 году самыми популярными для съема были квартиры-студии – спрос на них вырос больше чем на 80%. В то же время, прирост к популярности двухкомнатных квартир составил менее 30%.

Аномально высокая активность арендаторов также спровоцировала рост цен на квартиры, отметили эксперты. Из-за отсутствия выбора, цены достигли 52 тысяч для однокомнатных квартир и более 95 тысяч для двухкомнатных. По информации аналитиков, рост за год составил 7% и 13% соответственно.