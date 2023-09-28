Число случаев заболеваний животных бешенством снизилось в Московской области

В Подмосковье зафиксировано снижение количества случаев заболеваемости животных бешенством. Об этом во Всемирный день борьбы с бешенством сообщили в областном Минсельхозпроде.

«С начала года в Подмосковье зафиксировано 17 случаев заболеваний бешенством у животных. За последние 5 лет благодаря мерам профилактики, на территории Московской области их количество снизилось на 88%», — сказал зампред Правительства региона Георгий Филимонов.

По его словам, такие результаты указывают на эффективность работы Госветслужбы Подмосковья. В ведомстве напомнили, что иммунизация животных от бешенства нужна всем домашним животным, вне зависимости от того, контактируют ли они с другими животными. В рамках профилактики специалисты также раскладывают оральную вакцину от бешенства для диких плотоядных животных.