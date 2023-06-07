Число умерших от отравления сидром увеличилось до 30 человек

30 человек погибли из-за отравления сидром, сообщило Министерство здравоохранения РФ. По информации ведомства, три человека остаются в тяжелом состоянии. Всего, по данным министерства, пострадали 96 человек.

Среди пострадавших – беременная женщина и пятеро несовершеннолетних.

5 июня стало известно о массовом отравлении яблочным сидром в Ульяновской области. По последним данным, в этом регионе скончались 16 человек. Случаи отравления были зафиксированы в городах Димитровград и Ульяновск. Также летальные случаи есть в Самарской и Нижегородской областях.

В России начали изымать напитки марки «Мистер Сидр» из продажи. По данным следствия, производитель мог добавить в сидр смертельный метиловый спирт вместо этилового.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 238 – Хранение в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекший по неосторожности тяжкий вред здоровью человека.

Предпринимателя, который занимался производством «паленого» сидра арестовали.