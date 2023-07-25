Число вакансий в Рязанской области увеличилось более чем наполовину
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За прошедшее полугодие в Рязанской области было открыто на 60% больше вакансий, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщает 7info.
Отмечается, что наибольшее число вакансий наблюдается в сферах искусства и массмедиа, консалтинга, управления персоналом и логистике.
Добавляется, что снижение количества вакансий отмечено в сфере безопасности и сфере науки.
Уточняется, что наиболее популярной у работодателей региона является сфера продаж и обслуживания клиентов.