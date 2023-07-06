Число заболевших менингококком в Екатеринбурге выросло

Возросло число заболевших менингококковой инфекцией в Екатеринбурге. Теперь речь идет о восьми пациентах, из них два случая уже оказались летальными, рассказывает РИА Новости 6 июля.

Известно, что те, кто контактировал с официально заболевшими гражданами, были обследованы врачами, также за ними установили медицинское наблюдение.

В распределительном центре на данный момент установлен медпост, врачи и сотрудники Роспотребнадзора предпринимают все меры, чтобы остановить распространение инфекции.