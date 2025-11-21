Число «завершения всех начал»: богородский маньяк фанател от нумерологии

Житель Ногинска Дмитрий Артамошин, получивший прозвище «Богородский маньяк», считал себя эзотериком и был одержим нумерологией, особенно числом 27. Об этом сообщило издание Life со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

Накануне в Подмосковье раскрыли серию преступлений, совершенных 46-летним жителем Богородского городского округа. Мужчина находил жертв через объявления о поиске няни для сына, после чего убивал их.

Одной из жертв чудом удалось сбежать. Девушку нашли в больнице Волгоградской области. Выяснилось, что Артамошин уже имел судимость за угон автомобиля и кражу техники.

Как стало известно SHOT, маньяк считал число 27 числом «завершения» и «конца всех начал». Этот факт и определял хронологию его преступлений.

Своих жертв — нянь по имени Алена и Мария – Артамошин похищал именно 27 числа. Первую девушку он похитил 27 июля 2025 года, вторую — 27 октября.

Эта мистическая привязанность не была случайной: день рождения самого маньяка приходится на 27 августа. Это укрепляло его веру в сакральный смысл этого числа.

Помимо преступлений против наемных работниц, Артамошин систематически издевался над своим девятилетним сыном. По данным следствия, он регулярно избивал ребенка и подвергал его психологическому насилию. Сейчас проверяется версия о причастности отца к травме мальчика — весной этого года школьник получил перелом руки.

