Число жертв ангарского маньяка Попкова выросло до 92: новые шокирующие подробности

Число жертв ангарского маньяка Михаила Попкова, уже отбывающего пожизненное заключение, выросло до 92. По данным SHOT, преступник признался в убийстве двух 27-летних подруг, которое произошло в 2008 году недалеко от Ангарского электромеханического завода.

Тела девушек были обнаружены 12 августа 2008 года в лесу около трассы М-53. Предположительно, обе работали на предприятии. Расследование тогда зашло в тупик, и подозреваемых не нашли. Только сейчас удалось доказать причастность Попкова.

Согласно признанию маньяка, он подъехал к девушкам на своем автомобиле и попытался познакомиться. После отказа между ними завязалась ссора.

Пока одна из подруг сидела в салоне, Попков накинул веревку на шею второй и задушил ее. Затем он расправился со второй девушкой, вытащив ее из машины и повторив убийство.

На очередном судебном заседании Попков вел себя спокойно и подтвердил все обстоятельства преступления. Как отмечают следователи, маньяк периодически признается в новых убийствах, чтобы «скрасить» свое пожизненное заключение.

В апреле 2025 года он рассказал о расправе над уборщицей у здания водонасосной станции в Ангарске 14 лет назад — тогда он убил женщину туристическим топориком.

Расследования жутких дел продолжаются, и не исключено, что список жертв Попкова может увеличиться.

