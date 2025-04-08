Ангарский маньяк признался в убийстве еще одного человека

Михаил Попков, получивший за свои преступления прозвище Ангарский маньяк, признался в убийстве школьной уборщицы, сообщил источник РЕН ТВ.

Обугленное тело 47-летней женщины было обнаружено в заброшенной водонасосной станции в Ангарске в 2011 году. Экспертиза показала, что смерть местной жительницы наступила после того, как ее ударили по голове.

Попков, отбывающий пожизненное наказание за многочисленные убийства, полностью признал свою вину в убийстве женщины и подробно рассказал об этом.

По его словам, он встретил уборщицу вечером 22 мая 2011 года возле водонасосной станции. Между ними возник конфликт, в ходе которого маньяк ударил свою жертву топором. Затем он облил ее растворителем и поджег, преднамеренно скрывая следы преступления.

Попков начал свою преступную деятельность еще в 1992 году, и вплоть до 2010 года совершал преступления. Маньяка, орудовавшего столько лет в Ангарске, удалось задержать в 2012 году после того, как следственные органы смогли установить его личность благодаря анализу ДНК.

В 2015 году суд вынес приговор Попкову о пожизненном лишении свободы за 22 доказанных убийства.

Жертвами «Ангарского маньяка» зачастую становились выпившие алкоголь женщины. Он предлагал подвезти их до дома. Если девушки соглашались продолжить выпивать, как правило, их судьба была предрешена Попковым — он их убивал.

В тех случаях, когда женщины отказывались от выпивки, маньяк довозил их до дома и прощался. По разным оценкам, на счету Попкова могут быть больше сотни жертв в Иркутской, Московской и Липецкой областях.

Ранее ФСИН и МВД раскрыли еще 11 убийств битцевского маньяка Александра Пичушкина, орудовавшего с 1998 по 2000-е годы в Москве.