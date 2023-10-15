Число жертв израильских бомбардировок в секторе Газа превысило 2,4 тысячи человек
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Количество погибших в Газе палестинцев с каждым днем, если не с каждым часом, продолжает увеличиваться. С очередными неутешительными данными выступило Министерство здравоохранения анклава.
В своем аккаунте в социальных сетях ведомство проинформировало, что в результате непрекращающихся ни днем, ни ночью израильских бомбардировок, число жертв достигло 2450 человек.
«Погибли 2450 человек», - говорится в сообщении палестинского Минздрава.
Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших с обеих сторон идет на сотни.
Ранее сообщалось, что журналисты федерального российского телеканала попали под обстрел ХАМАС.