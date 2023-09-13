Число жертв наводнения в Дерне увеличилось и достигло семи тысяч

Al-Qahera News сообщает о том, что в результате страшного наводнения в городе Дерна, что в Ливии, число жертв выросло и достигло семи тысяч.

Об этом местному телеканалу сообщил парламентарий Абдалла Бельхак. Так, ранее в этом городе прошли сильные ливни и шторм, которые переросли в наводнение.

В итоге погибли семь тысяч человек. Тела других тысяч граждан, уточняет Бельхак, могут до сих пор находиться как на улицах Дерне, так и в море.