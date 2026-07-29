Чистить зубы и купаться: священник разоблачил народные мифы о причастии
Священник Русакевич опроверг популярные мифы о запретах после причастия
Священник Антоний Русакевич разъяснил, какие запреты после принятия Святых Даров являются суевериями, а какие духовные правила действительно следует соблюдать верующим, пишет ИА ЕЛЬ, передает Царьград.
Бытовые мифы и истинные духовные ограничения
Отец Антоний подчеркнул, что канонические правила не содержат бытовых запретов:
- Опровержение бытовых суеверий: после причастия разрешено чистить зубы, зевать, принимать душ, ходить к стоматологу, есть мясо или фрукты, а также обнимать и целовать близких.
- Нравственные ограничения: категорически не рекомендуется предаваться грехам, чревоугодию, лени, осуждению, лжи и пустословию.
- Молитвенная практика: священник советует не спешить покидать храм после литургии, выслушать благодарственные молитвы и постараться сохранить благодатное состояние души.