Врач Амир Хан раскрыл связь между использованием зубной нити и защитой мозга от деменции. Узнайте, как бактерии из полости рта влияют на память и какие привычки помогут снизить риск болезни на 60 процентов.

Современная медицина находит неожиданные связи между повседневными привычками и здоровьем мозга. Оказывается, обычный уход за зубами может стать эффективным инструментом в профилактике возрастных изменений психики.

Влияние зубной нити на риск возникновения деменции

Врач общей практики Амир Хан сообщил, что регулярное использование зубной нити существенно влияет на вероятность развития нейродегенеративных патологий. В интервью изданию Mirror специалист пояснил механизм этой взаимосвязи. По его словам, при недостаточном очищении межзубных промежутков и воспалительных процессах в деснах патогенные микроорганизмы проникают в системный кровоток. Достигая головного мозга, эти бактерии провоцируют иммунный ответ и поддерживают хроническое воспаление, которое ученые считают одной из причин когнитивного угасания.

Комплексные меры для сохранения остроты ума

Доктор Хан подчеркнул, что защита от деменции требует системного подхода к образу жизни. Помимо тщательной гигиены рта, медик выделил важность стабильной физической нагрузки, полноценного ночного отдыха и правильного рациона питания. Не менее значимыми эксперт считает систематические визиты к профильным специалистам, включая офтальмолога и отоларинголога. Амир Хан резюмировал, что сочетание здоровых привычек и своевременного медицинского контроля способно снизить риск проявления деменции ориентировочно на 60 процентов.