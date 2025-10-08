«Чистота — дело каждого»: глава Павловского Посада поручил провести уборку ряда пространств в Электрогорске

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов провел точечную инспекцию общественных пространств Электрогорска, сосредоточившись на проблемных точках, обычно остающихся за кадром.

Результатом проверки стал конкретный перечень адресных поручений, исполнение которых администрация возьмет на контроль. В течение недели городские службы усилят работу по уборке опавшей листвы и проведут субботники в заранее определенных локациях.

Критическая ситуация выявлена на территории за магазином «ДА», где у теплотрассы образовалась стихийная свалка бытового мусора. Глава округа поручил Мособлводоканалу ликвидировать завал в кратчайшие сроки. Пристальное внимание уделили и торговым объектам: если парадные фасады павильонов содержатся в порядке, то их задние части зачастую пребывают в запущенном состоянии. Семенов охарактеризовал это как недопустимое явление и потребовал от контролирующих органов воздействовать на собственников.

Детальному осмотру подверглись и раздевалки физкультурно-оздоровительного комплекса «Лидер». По итогам проверки руководству ФОКа рекомендовано провести косметический ремонт, включивший покраску дверей, обновление внутренней отделки и уборку накопившегося хлама.