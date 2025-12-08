Чистота любой ценой: муж-боксер сломал жене нос за невымытую до блеска раковину

В Омске женщина по имени Эльвира заявила, что ее супруг Андрей совершил в отношении нее насильственные действия, в результате которых она получила травму. Инцидент, по словам пострадавшей, произошел 22 ноября после того, как мужчина заметил остатки моющего средства в кухонной раковине. О случившемся сама Эльвира рассказала журналистам «Осторожно, новости», передает Общественная Служба новостей.

Как рассказала женщина, это не первый случай рукоприкладства. Первый инцидент, по ее информации, произошел во время медового месяца, когда она отказалась идти спать по требованию супруга. Впоследствии поводом для агрессии могло стать, например, недостаточно качественное, по мнению мужа, мытье душевой кабины.

В день произошедшего, как утверждает Эльвира, супруг сначала потребовал вымыть шкаф, ушел на тренировку по смешанным единоборствам (ММА) и вернулся с цветами. Однако, увидев раковину, он пришел в ярость, начал кричать и избил ее.

В медицинском учреждении у женщины диагностировали закрытый перелом носа. После выписки она заявила о намерении подать заявление в суд. Сообщается, что мужчина отрицает выдвинутые против него обвинения.

Ранее сообщалось, что в Баку два Деда Мороза устроили драку в супермаркете.