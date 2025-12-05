В Баку два Деда Мороза устроили драку в супермаркете

В Баку произошел курьезный инцидент, больше похожий на новогоднюю комедию, чем на реальное происшествие.

В одном из городских супермаркетов двое мужчин, одетых в костюмы Деда Мороза, устроили драку прямо у торгового прилавка с яблоками. Видео инцидента распространилось в телеграм-каналах и местных СМИ.

По предварительной информации, аниматоры, которых наняли для создания праздничной атмосферы, что-то не поделили между собой. Конфликт быстро перерос в физическое противостояние: «дедушки» начали толкаться и наносить друг другу удары на глазах у изумленных покупателей.

Ситуацию взял под контроль сотрудник службы безопасности магазина. Охранник подбежал к месту потасовки и сумел растащить дерущихся мужчин, после чего конфликт был исчерпан. К счастью, в ходе короткой, но бурной стычки никто из участников и окружающих серьезно не пострадал.

