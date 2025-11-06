«Читал новости в автобусе и попал под дело»: в России впервые возбудили дело за поиск экстремистских материалов

В России впервые возбудили уголовное дело за поиск материалов экстремистской направленности в интернете, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал «Осторожно, новости».

По словам юриста Сергея Барсукова, инцидент произошел в Каменске-Уральском Свердловской области, где правоохранительные органы привлекли к ответственности 20-летнего сотрудника медицинского учреждения.

В материалах дела говорится, что молодой человек изучал в интернете материалы о Русском добровольческом корпусе* (РДК*) и батальоне «Азов»* во время поездки в общественном транспорте.

Оператор сотовой связи зафиксировал данный факт и передал информацию в ФСБ, после чего россиянина вызвали на допрос.

В октябре а уголовное дело было направлено в судебные инстанции, где состоялось первое заседание.

Адвокат Барсуков, ознакомившись с материалами производства, подготовил жалобу на действия следствия. В ходе второго судебного заседания юрист указал на отсутствие состава преступления в действиях подзащитного и наличие законодательного пробела в регулировании данного вопроса.

С 1 сентября в России действуют изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), устанавливающие ответственность за умышленный поиск материалов экстремистской направленности.

Санкция предусматривает наложение штрафа в размере от 3 до 5 тыс. руб. за переход по ссылке на запрещенный контент.

*признаны в РФ террористическими и экстремистскими организациями; запрещены на территории России.