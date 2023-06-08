Читатели европейского СМИ Le Figaro выразили недовольство Зеленским после его высказываний в адрес ООН и МККК. Об этом рассказало РИА Новости .

Накануне глава Украины Владимир Зеленский в интервью обвинил ООН и МККК в излишне дипломатичной реакции на события в районе Каховской ГЭС. Также президент остался недоволен нежеланием организаций отвечать на запросы Украины по этому поводу.

Высказывания Зеленского вызвали бурное обсуждение у читателей зарубежного издания. Как сообщает РИА Новости, под публикациями читатели обвинили Украину в разрушении дамбы и отметили, что теперь киевский режим изображает злость из-за диверсии, но не позволяет начать расследование. Также некоторые пользователи отметили, что устали от попыток властей Украины втянуть жителей Европы в конфликт с Россией и от постоянных просьб о помощи. Читатели также опасаются, что Украине удастся вступить в ЕС и НАТО.