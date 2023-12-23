Главы министерств иностранных дел Великобритании и Франции заявили о том, что будут поддерживать Украину до момента поражения российского президента. Это вызвало шквал критики.

Читатели издания Le Figaro тут же начали оставлять комментарии под новостью, в которой Дэвид Кэмерон и Катрин Колонн говорят о совместной работе ради проигрыша России. Они отметили, что риторика глав внешнеполитических ведомств изменилась. Они уже не обещают помощь Украине до ее победы. Они стали заявлять - «столько, сколько надо».

«В их заявлениях видно отчаяние, потому что Запад проигрывает», - отметили другие комментаторы.

По общему мнению, Западу уже стоит прибегнуть к переговорам с Россией, поскольку он уже проиграл противостояние. А сами французы по большей части вовсе не хотят поддерживать Украину, поскольку им виден этот проигрыш.