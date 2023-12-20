Российский лидер заявил во время прямой линии, что западные санкции провалились, и эту точку зрения поддержали простые немцы.

Владимир Путин заявил, что Запад пытался нанести стратегическое поражение России, но потерпел при этом крах. Читатели газеты Die Welt стали массово соглашаться с такой трактовкой. По их убеждению, санкции вовсе не сработали так, как это ожидалось правительствами западных стран. Они гораздо больнее ударили по Европе, чем по РФ.

«Президент Путин абсолютно прав, весь Запад, все переданные миллиарды, все увенчалось провалом. На Украине будет буферная зона на Украине и все будет как раньше!» - написал один из комментаторов.

По общему мнению, Путин ведет очень мудрую и дальновидную политику, а россияне должны и дальше поддерживать своего лидера. В таком случае рухнут все усилия Запада, а Украина окончательно проиграет войну.