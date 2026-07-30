Политик объяснил, что десерт следует делать чуть иначе: сверху нужно сформировать возвышенный бугорок из клубники или черешни, и тогда в профиль пирожное станет похоже на буденновца на коне. В меню общепита он предложил временно писать «Буденновец (бывший чизкейк)», чтобы посетители понимали, что берут. Малинкович выразил готовность обратиться в «Роскачество», чтобы ведомство направило такие рекомендации всем сетям общепита. Он также подчеркнул необходимость защиты кулинарного суверенитета и отказа от западных терминов. Если прийти в лондонский паб, манной каши или сырников там не найти, потому что англичане используют собственные названия. По словам Малинковича, российские посетители тоже должны получать десерты под нормальными отечественными наименованиями.