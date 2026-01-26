Член Ассоциации ветеранов СВО провел урок мужества для школьников Балашихи

В рамках урока ветеран СВО рассказал школьникам об истории блокады, мужестве и стойкости жителей осажденного города, а также о значении сохранения исторической памяти. Андрей Ионов подчеркнул важность патриотизма, взаимовыручки и ответственности за будущее страны, проведя параллели между подвигом ленинградцев и современными защитниками Отечества. Школьники смогли задать вопросы напрямую ветерану.

Ассоциация ветеранов специальной военной операции начала работу в Балашихе в марте 2025 года. Основная цель организации – оказание комплексной поддержки ветеранам СВО и членам их семей, включая помощь в трудоустройстве, медицинское, психологическое и юридическое сопровождение. Кроме того, Ассоциация активно участвует в патриотическом воспитании молодежи и содействует адаптации ветеранов спецоперации к мирной жизни.