Член экспертного совета Госдумы по молодежной политике Мурадян пояснил причины роста числа вакансий в турбизнесе

За год вакансий в сфере туризма стало на 40-60% больше. Работодатели ищут управляющих, барменов, горничных и прочих сотрудников, при этом соискателей не прибавилось. По словам члена экспертного совета нижней палаты парламента по молодежной политике Гарри Мурадяна, в период пандемии коронавируса туристический и ресторанный бизнес стал вымирать, после того как он начал восстанавливаться, нашу страну покинули крупные турфирмы, а часть компаний обанкротилась. Об этом сообщает Общественное телевидение России .

Он добавил, что также причина в том, что стали открываться весьма много туристических точек и локаций там, где вообще никогда не было сотрудников туротрасли.

По мнению эксперта, не последнюю роль сыграл и уход у России ряда туристических компаний, которые забрали с собой сотрудников. В связи с этим российскую отрасль в ближайшие годы ждет не простой, однако интересный путь.

Он отметил, что недостаток кадров вынудил работодателей увеличить зарплаты, но не слишком сильно. При этом туристический бизнес низкомаржинальный, и заработать на нем космические деньги маловероятно. Проблему с кадрами частично способна решить программа «Больше, чем путешествие».