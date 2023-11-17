Член общественной палаты из Балашихи отправился исполнять свой долг в зону СВО

Сотрудник балашихинской подстанции №86 Владимир В. отправился в зону СВО. Владимир является также членом Общественной палаты города и председателем профильной комиссии по здравоохранению и социальной политике.

Он регулярно помогал бойцам спецоперации из родного муниципалитета — принимал участие в сборах гуманитарной помощи.

Как отмечает сам мужчина, это решение он обдумывал около трех месяцев.

«Я часто общался с военнослужащими. В зоне СВО у меня служат друзья. Они неоднократно звали меня для оказания первой помощи на линии фронта. В итоге я понял, что моя помощь там просто необходима. Зачастую медиков не хватает и счет идет на секунды», - сказал Владимир.

Перед отправкой фельдшер прошел интенсивную подготовку. Дома Владимира будут ждать мать и жена. В зону СВО Владимир возьмет с собой собранную жителями гуманитарную помощь и письма от детей.

Отметим, что Владимир работает фельдшером уже 18 лет.