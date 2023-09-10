Член СПЧ Белехова рассказала об организации выборов в Подмосковье для военных в зоне СВО
Фото: [Соцсети медиа-центра МО]
Член СПЧ при президенте России Юлия Белехова посетила Центр общественного наблюдения за выборами в Подмосковье. Она рассказала о том, как проходит голосование для военных, находящихся в зоне СВО.
«Очень важно было организовать процесс голосования в зоне СВО, при том, что такого опыта у нас не было. Но все получилось. Мы с 1 по 4 число работали с замполитами, отслеживали информацию. Действительно, Московская область вовремя доставила бюллетени, организовала выборную кампанию, и теперь каждый боец может отразить свое мнение», — отметила Белехова.
Она добавила, что были своевременно приняты поправки, позволяющие военным голосовать по военному билету.
«Даже там, за лентой, они понимают, что обладают избирательным правом и фактически влияют на жизнь региона. Также были вопросы, как ребята будут голосовать во время отпуска, находясь в госпиталях. И мы видим, что все процессы на сегодняшний момент организованы», — сказала член СПЧ.
Ранее сообщалось, что российский пловец, заслуженный мастер спорта России, двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Евгений Рылов принял участие в выборах губернатора Московской области в Ленинском округе.