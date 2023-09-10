Член СПЧ Белехова рассказала об организации выборов в Подмосковье для военных в зоне СВО

«Очень важно было организовать процесс голосования в зоне СВО, при том, что такого опыта у нас не было. Но все получилось. Мы с 1 по 4 число работали с замполитами, отслеживали информацию. Действительно, Московская область вовремя доставила бюллетени, организовала выборную кампанию, и теперь каждый боец может отразить свое мнение», — отметила Белехова.