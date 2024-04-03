Член СПЧ Кабанов раскрыл стоимость гражданства РФ на черном рынке

По словам члена Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Кирилла Кабанова, российское гражданство на черном рынке стоит 300 тыс. рублей. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он уточнил, что сумма небольшая в целом. Кроме того, полный пакет документов с патентом на работу можно приобрести за 20-30 тыс. рублей.

По мнению члена СПЧ, многие нелегальные мигранты пользуются соцуслугами в нашей стране, хотя не имеют необходимых документов для пребывания на территории РФ. Прежде всего это относится к медицине, образованию, дошкольному воспитанию детей.

Он добавил, что мигрантам оказывают помощь без полиса, они получают прививки и услуги скорой помощи, а также нелегально устраивают детей в школы и детские сады. Кроме того, значительная часть мигрантов приезжает в Россию для обустройства за счет граждан РФ, то есть они расходуют государственные финансы, тем не менее не приносят пользу экономике нашей страны.