Член СПЧ напомнила об инцидентах с «известными награждаемыми людьми» на фоне измененного герба

В Совете по правам человека при президенте РФ прокомментировали подписание закона, законодательно закрепляющего обязательное изображение крестов на государственном гербе России. Свою позицию в Telegram изложила член СПЧ, главный редактор издания «Регнум» Марина Ахмедова.

Напомним, 29 декабря Владимир Путин подписал соответствующий закон. По мнению Марины Ахмедовой, принятие этого документа стало прямой реакцией федеральных властей на серию публичных скандалов, связанных с использованием искаженного герба. Член СПЧ указала, что ряд известных лиц, в том числе некоторых награждаемых, появлялся на официальных мероприятиях на фоне государственной символики, на которой кресты были убраны или отсутствовали.

В публикации отмечается, что Ахмедова, вероятно, имела в виду конкретный случай с сыном главы Чеченской Республики Адамом Кадыровым, которого ранее заметили на фоне герба России без крестов. Новый закон призван положить конец подобным нарушениям и обеспечить единообразное и каноническое использование государственной символики.