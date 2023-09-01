Члена эстонской сборной дисквалифицировали после участия в соревнованиях в России

После участия в соревнованиях на территории России члена эстонской сборной по керлингу Михаила Власова дисквалифицировали. Подробности рассказало РИА Новости Спорт .

На заседании ECL было принято решение временно запретить члену сборной Эстонии Михаилу Власову представлять страну на мировой арене. Также ему запрещено участвовать в состязаниях на территории страны и в тренировочных программах, оплачиваемых эстонским Союзом керлинга. Ограничение будет действовать на сезон 2023-2024. Пока продолжается украинский конфликт спортсмену нельзя выезжать в Россию и Белоруссию.

В протоколе указано, что причиной таких запретов стало участие спортсмена в турнире на территории Калининградской области в конце августа. Там Власов выступал в одной команде с белорусскими спортсменами.