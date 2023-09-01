Члена эстонской сборной дисквалифицировали после участия в соревнованиях в России
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После участия в соревнованиях на территории России члена эстонской сборной по керлингу Михаила Власова дисквалифицировали. Подробности рассказало РИА Новости Спорт.
На заседании ECL было принято решение временно запретить члену сборной Эстонии Михаилу Власову представлять страну на мировой арене. Также ему запрещено участвовать в состязаниях на территории страны и в тренировочных программах, оплачиваемых эстонским Союзом керлинга. Ограничение будет действовать на сезон 2023-2024. Пока продолжается украинский конфликт спортсмену нельзя выезжать в Россию и Белоруссию.
В протоколе указано, что причиной таких запретов стало участие спортсмена в турнире на территории Калининградской области в конце августа. Там Власов выступал в одной команде с белорусскими спортсменами.