Членам Совета депутатов Каширы вручили благодарность от губернатора

Глава подмосковного городского округа Кашира Михаил Шувалов вместе с депутатом Московской областной Думы Андреем Голубевым принял участие в заседании Политсовета местного отделения «Единой России». Этим глава муниципалитета поделился в социальных сетях.

Как рассказал Шувалов, традиционно встреча началась с утверждения новых членов партии. Помимо этого, были подведены итоги Единого дня голосования. Глава Каширы напомнил, что действующий глава Подмосковья Андрей Воробьев набрал более 80% голосов избирателей.

Окружное отделение партии показало достойную подготовку к выборам в 2023 году. Отдельно Глава Каширы отметил работу представителей окружного депутатского корпуса, за которую поблагодарил и губернатор региона. Письменная благодарность была вручена председателю окружного Совета Сергею Бурову.