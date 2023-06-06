Члены «Единой России» помогли школе с покосом травы в Одинцово

В рамках акции «Добрые дела» депутаты и добровольцы отделения партии «Единая Россия» из Одинцовского городского округа оказали содействие в решении вопроса, связанного с покосом травы на территории Ликинской средней школы.

За помощью к партийцам обратилась заместитель директора учебного заведения Ирина Подхватилина. Члены «Единой России» оперативно взяли запрос в работу и выехали на место.

Вячеслав Киреев, руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Одинцовского округа, рассказал, что принял решение не откладывать просьбу: поскольку в округе уже прошли последние звонки можно было проводить вблизи школы шумовые работы. Депутаты прибегли к помощи волонтеров местного отделения парии, которые и навели порядок на территории образовательного учреждения.

Ранее сообщалось, что в этом году в Одинцовском городском округе 2173 одиннадцатиклассников и 4865 девятиклассников в последний раз услышали школьный звонок. В традиционных праздничных мероприятиях приняли участие сотрудники управления образования и депутаты от партии «Единая Россия».