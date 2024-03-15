Члены экипажа МКС проголосовали на выборах президента России

Члены экипажа Международной космической станции Олег Кононенко, Александр Гребенкин и Николай Чуб приняли участие в голосовании в ходе президентских выборов. Об этом рассказали в Избиркоме Подмосковья.

Как отметили в комиссии, космонавты являются участниками экипажа МКС-71. Голосование для них было организовано на базе ракетно-космической корпорации «Энергия».

Космонавты отдали свои голоса, пролетая над Тихим океаном. Это было сделано с помощью их доверенного лица. Им стал глава подмосковного Королева Игорь Трифонов.