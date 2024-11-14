Члены фракции «Единой России» Талдомского округа передали рацию в зону СВО

Члены фракции «Единой России» Совета депутатов Талдомского городского округа сделали важный шаг в поддержку российских военнослужащих. Они передали рацию, которая будет использоваться в зоне проведения специальной военной операции.

Местное отделение партии «Единая Россия» регулярно организует сбор гуманитарной помощи, в котором активно участвуют Члены фракции «Единой России», партийные представители и просто неравнодушные жители Талдомского округа.

Председатель Совета депутатов и руководитель фракции Михаил Аникеев сообщил, что в этот раз к депутатам во время приема граждан обратилась руководитель волонтерского штаба. Она попросила предоставить дополнительную рацию для одного из солдат на передовой.

Для эффективного выполнения боевых задач военнослужащим необходимо надежное оборудование связи с высоким уровнем защищенности и шифрования. Михаил Аникеев подтвердил, что рацию уже передали в волонтерский штаб, откуда ее в ближайшее время доставят в зону СВО. Также он отметил важность дальнейшей помощи нашим защитникам.

Депутат Елена Горькова, в свою очередь, подчеркнула, что обстановка на фронте зависит не только от численности вооруженных сил, но и от качества связи. Предоставляя военнослужащим необходимые ресурсы, мы способствуем более эффективной защите страны.

Ранее Депутаты фракции «Единой России» Совета депутатов Талдомского городского округа уже оказывали помощь военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Так, в прошлом месяце они отправили кровати, обмундирование, отопительные печи инструменты на сумму свыше 300 тыс. руб.