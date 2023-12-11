Члены клуба «Активное долголетие» в Ивантеевке начали писать картины

Так, новое творческое хобби осваивают уже два десятка участников клуба «Активное долголетие» в пушкинской Ивантеевке. Многие из них впервые взяли кисть в руки, а теперь это может стать их любимым творческим занятием.

Начинающим художникам объясняют различные техники, которые они с успехом осваивают. Уроки живописи, как рассказывают представители муниципальной администрации, очень популярны среди долголетов. Их проводит профессиональный художник Екатерина Чепик. Благодаря поддержке опытного наставника и пушкинских долголетов получаются настоящие шедевры.