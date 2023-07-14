Члены ОНК с января совершили более 30 выездов в подразделения УФСИН РФ по Подмосковью

Члены Общественной наблюдательной комиссии по Подмосковью с начала года совершили более тридцати выездов в подразделения УФСИН России по региону. Об этом в рамках рабочей встречи с руководителем УФСИН РФ по Подмосковью Александром Ветровым сообщил председатель ОНК МО по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, Сергей Леонов.

В рамках встречи Ветров и Леонов обсудили итоги работы, направленной на соблюдение прав человека в учреждениях уголовно-исполнительной системы, по итогам первых шести месяцев текущего года.

Также обсуждались вопросы охраны здоровья и социального обеспечения заключенных, основные темы обращений от подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Особое внимание уделили теме обеспечения прав лиц, осужденных к принудительным работам, деятельности ИЦ/УФИЦ.