Члены подмосковного Штаба общественного наблюдения провели встречу с Александром Наумовым

Рабочая встреча представителей подмосковного Штаба общественного наблюдения с Александром Наумовым прошла в регионе. Зампред регионального парламента является кандидатом на пост губернатора, напомнили в МИСК области.

Как отметил зампред ОПМО Петр Ульянов, права и обязанности наблюдателей регламентированы федеральным законодательством.По его словам, с каждым электоральным циклом количество независимых гражданских наблюдателей только увеличивается.

Наумов подчеркнул, что штаб провел большую работу, а также отметил ее важность. По его словам, наблюдение является очень важным элементом общественного контроля в период выборов.

«Отрадно, что ОПМО принимает непосредственное участие в обеспечении процесса подготовки выборов разных уровней и обеспечивает соблюдение всех предусмотренных законом прав избирателя», - добавил он.

В период выборов штаб будет работать в круглосуточном режиме.