Международный рейс авиакомпании Hainan Airlines из Москвы в Хайкоу был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за ухудшения самочувствия двух пассажиров на борту. Об этом сообщает канал «Осторожно, новости».

По информации канала, на борту рейса HU 766 у одной из женщин резко поднялось артериальное давление. Экипаж запросил среди пассажиров медицинского работника, но профессиональной помощи оказать не смогли. Также стало плохо еще одному пассажиру.

После более чем двух с половиной часов полета самолет развернулся над Магнитогорском и, несмотря на пролет над несколькими крупными городами, совершил посадку только в Шереметьево.

Как отмечали пассажиры, самолет пролетел над Уфой, Казанью и Нижним Новгородом, но ни в одном из этих аэропортов не произвел посадку. По их предположениям, причиной мог стать статус иностранного перевозчика, требующий особых разрешений и координации для незапланированного приземления. В результате рейс вернулся в точку вылета, где больную женщину вынесли на носилках, а второму пассажиру оказали помощь непосредственно в самолете. Спустя полтора часа борт снова отправился в Китай.

