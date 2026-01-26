Технический сбой устранен: «Леонардо» снова работает, аэропорты возвращаются к нормальному режиму

Массовый сбой в системе бронирования авиабилетов «Леонардо» устранен. Работоспособность ключевого программного комплекса восстановлена, подтвердили в госкорпорации «Ростех». Об этом сообщает РИА Новости.

Первыми о возвращении к штатному режиму сообщили аэропорты. В «Жуковском» работу системы восстановили в 17:15 по московскому времени. В петербургском «Пулково» также подтвердили возобновление нормального функционирования систем, но предупредили, что службам потребуется время для полной нормализации пассажирского обслуживания после нескольких часов простоя.

Гендиректор авиакомпании «Ижавиа» Александр Синельников заявил, что глобальная система бронирования, а также связанные с ней системы «Астра» и «Сирена» снова работают и регистрация пассажиров возобновлена. Несмотря на это, в аэропортах сохраняется повышенная нагрузка. Пассажирам, чьи рейсы были затронуты задержками или отменами, рекомендуется оперативно связываться со своими авиакомпаниями для уточнения актуального расписания и возможности переоформления билетов.

Ранее сообщалось о том, что в США самолет Bombardier не смог взлететь в условиях снежного апокалипсиса.