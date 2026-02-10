ЧП в школе ХМАО: задержан 14-летний подросток, готовивший расправу над сверстниками

Как сообщает телеграм-канал Shot, на занятия в местную школу прибыл 14-летний подросток, принесший с собой целый арсенал: топор, нож и пневматический пистолет.

По данным правоохранительных органов, у молодого человека были конкретные намерения. Ранее он в разговорах делился планами расправы над одноклассниками, заявляя о желании отомстить сверстникам. Бдительность одного из педагогов позволила оперативно изъять у ученика все опасные предметы непосредственно в учебном заведении.

После этого на место происшествия были незамедлительно вызваны сотрудники полиции, которые задержали школьника. В отношении несовершеннолетнего уже возбуждено уголовное дело по серьезной статье — приготовление к совершению убийства двух и более лиц. Следствие устанавливает все детали и мотивы произошедшего.

Ранее сообщалось о том, что в Москве школьник пришел на уроки с игрушечным пистолетом.