ЧП в школе ХМАО: задержан 14-летний подросток, готовивший расправу над сверстниками
В ХМАО школьник пришел на уроки с топором, ножом и пневматическим пистолетом
В городе Советский Ханты-Мансийского автономного округа была предотвращена потенциально опасная ситуация.
Как сообщает телеграм-канал Shot, на занятия в местную школу прибыл 14-летний подросток, принесший с собой целый арсенал: топор, нож и пневматический пистолет.
По данным правоохранительных органов, у молодого человека были конкретные намерения. Ранее он в разговорах делился планами расправы над одноклассниками, заявляя о желании отомстить сверстникам. Бдительность одного из педагогов позволила оперативно изъять у ученика все опасные предметы непосредственно в учебном заведении.
После этого на место происшествия были незамедлительно вызваны сотрудники полиции, которые задержали школьника. В отношении несовершеннолетнего уже возбуждено уголовное дело по серьезной статье — приготовление к совершению убийства двух и более лиц. Следствие устанавливает все детали и мотивы произошедшего.
