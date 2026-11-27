Четырехлетняя девочка, пострадавшая при падении светового оборудования в цирке-шапито в Томске, остается в больнице. По состоянию на 27 ноября ее самочувствие оценивается как удовлетворительное, ребенок находится под наблюдением медиков. Об этом сообщили РИА Новости в департаменте здравоохранения Томской области.

Несчастный случай произошел 22 ноября во время 15-минутного антракта. По словам очевидцев, дети за дополнительную плату катались на подвесных качелях под куполом цирка, когда на двух девочек упала осветительная конструкция.

Обеих пострадавших доставили в больницу на скорой помощи. Четырехлетнюю девочку госпитализировали, а восьмилетней оказали медицинскую помощь амбулаторно — оставлять ее в стационаре не потребовалось.

По данным регионального управления Следственного комитета, причиной происшествия стал обрыв веревки, на которой крепилась осветительная конструкция. Для установления точных обстоятельств назначена судебная инженерно-техническая экспертиза.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. После происшествия цирк приостановил гастроли в Томске.