Бывший спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян в интервью «Спортсу» рассказал о взаимоотношениях с главным тренером команды Андреем Талалаевым.

Маргарян объяснил, что во многих вещах подстраивался под тренера, но каждое новое публичное выступление Талалаева приближало точку кипения, и в какой-то момент тотальное сглаживание углов стало невозможным.

«Главный тренер и спортивный директор находятся в одной лодке, у каждого есть весло. Очевидно, у нас есть общая задача — добраться до берега. В рамках этой задачи удар по веслу соседа, по лодке будет не очень эффективен», — сказал Маргарян.

В минувшем сезоне «Балтика» стала главным открытием, финишировав на шестом месте, имея скромные возможности. Перед началом нового чемпионата Талалаев неоднократно критиковал трансферную работу клуба. После первого круга РПЛ «Балтика» занимает восьмое место, набрав 20 очков.